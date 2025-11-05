День народного единства отметили в Липецке. Праздничное мероприятие, приуроченное к государственному празднику, состоялось сегодня, 4 ноября, на Городище.

Торжество началось в 12:00 с тематической музыкальной программы в исполнении DJ Polya Bo. После 13:00 праздничный концерт открыл образцовый хореографический коллектив «Ювента» с композицией «Перепёлочка». Для гостей праздника приготовили множество активностей — от мастер-классов по народным ремёслам до дегустационных площадок с русской, татарской, узбекской и белорусской кухнями.

В рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения, которую провели исполняющая обязанности министра молодёжной политики Липецкой области Юлия Меркулова. Благодарности за вклад в патриотическое воспитание получили 10 человек — общественники, активисты и депутаты.

Авторскими номерами зрителей порадовали образцовый ансамбль народной песни «Зарянка», вокальная студия «Фортуна», народный коллектив «Ансамбль эстрадной хореографии «Фристайл» и другие творческие коллективы. Особой торжественностью отличался момент исполнения Государственного гимна Российской Федерации сводным хором «Cantus Cor». Завершился концерт выступлением солиста Липецкой государственной филармонии Игоря Пронина.

«История, культура и любовь к Отечеству — это то, что объединяет всех нас. Сегодня мы видим, как липчане вносят свой вклад в развитие региона и страны, продолжая славные традиции наших предков. Желаю всем мира, добра и уверенности в завтрашнем дне!» — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.