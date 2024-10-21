Участниками всероссийского Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» в Липецкой области стало более 2000 человек. Событие прошло 19 октября в Липецком государственном техническом университете, Липецком металлургическом колледже, Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецком медицинском колледже, Елецком государственном университете. Ученики 8-11 классов и их родители познакомились с востребованными рабочими профессиями, программами обучения и спецификой трудоустройства выпускников.

В ЛГТУ работали интерактивные площадки. Ребята смогли пройти профориентационное тестирование, узнать о возможностях и преимуществах СПО, пройти профпробы «Инженер-энергетик». Школьники побывали на экскурсии в филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго». В Липецком металлургическом колледже для потенциальных абитуриентов проходили профессиональные пробы, работал консультационный пункт по поступлению в колледж. В Липецком медицинском колледже представили площадки по диагностике, педиатрии, лабораторным исследованиям, провели мастер-класс по оказанию первой помощи и рассказали, что по «Профессионалитету» можно получить специальности «лечебное дело», «сестринское дело», «акушерское дело» и «лабораторная диагностика». В Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий ребята познакомились с современным оборудованием, побывали на экскурсии в автотехцентре «Автодом». После прохождения тестирования все участники получили сертификаты и рекомендации по выбору дальнейшей профессиональной траектории.

Единый день открытых дверей в ЕГУ имени И.А. Бунина прошел в онлайн формате. Образовательно-производственный кластер «АгроХимБиоТех» появится на базе агропромышленного института в 2025 году. Здесь будут готовить техников, технологов, агрономов и механиков. В первый год по федеральной программе «Профессионалитет» наберут 150 первокурсников. К 2026 году количество студентов может увеличиться почти в пять раз. В создании учебно-производственного комплекса примут участие Задонский политехнический техникум и Усманский промышленно-технологический колледж. Студенты будут осваивать профессию в реальных рабочих условиях на предприятиях. Партнёрами колледжа по «Профессионалитету» станут ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ», ООО «Лебедяньмолоко», ООО «Семенной завод КВС», ООО «Сингента Продакшн», ООО «УК ЭксОйл групп», ООО «ПЭТЭКСПЕРТ», ООО «Агроснабсахар».

«День открытых дверей, а также профессиональные пробы, организованные для школьников Липецкой области, позволили будущим абитуриентам не только лучше узнать специальности «Профессионалитета», но и сделать правильный выбор, куда пойти учиться после школы, чтобы гарантировано получить востребованное ремесло», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.