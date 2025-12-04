День открытых дверей пройдет в липецком кампусе «Школы 21» 13 декабря

Липецкий кампус «Школы 21» приглашает всех желающих на день открытых дверей 13 декабря в 11:00. Это отличная возможность для тех, кто рассматривает карьеру в IT, изнутри увидеть работу одной из самых инновационных школ программирования и понять, как здесь готовят востребованных специалистов.

Гостей мероприятия ждёт насыщенная программа: экскурсия по кампусу, лекции об уникальной методологии обучения и деталях вступительных испытаний. Ключевым событием станет интерактивная игра «Робот», которая позволит каждому участнику на собственном опыте прочувствовать один из базовых форматов обучения в «Школе 21». Регистрация обязательна по ссылке.

«”Школа 21″– это мощный импульс для развития цифровой экономики Липецкой области. Здесь готовят инженеров и аналитиков мирового уровня. Это ресурс будущего — компетентные, востребованные специалисты, способные не только отвечать на вызовы времени здесь и сейчас, но и работать на перспективу», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов