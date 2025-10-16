День открытых дверей пройдёт в пяти кластерах «Профессионалитета» Липецкой области

Единый День открытых дверей пройдёт в кластерах «Профессионалитета», работающих на базе двух вузов и трёх колледжей Липецкой области. Учащиеся 8-11 классов смогут познакомиться с направлениями подготовки в учебных заведениях, пройти профессиональные пробы, а также встретятся с представителями предприятий-партнёров федерального проекта в регионе, потенциально — своими будущими работодателями.

В Липецкой области по федеральной программе «Профессионалитет», в 2025 году вошедшей в нацпроект «Молодёжь и дети», отрыты пять кластеров: «Металлургия Липецкой области» в Липецком металлургическом колледже, «Здравоохранение Липецкой области» в Липецком медицинском колледже, «Цифровизация энергетики» в ЛГТУ, «Цифровое машиностроение Липецкой области» в Елецком колледже экономики, промышленных и отраслевых технологий и созданный в этом учебном году на базе ЕГУ имени И. Бунина кластер «АгроХимБиоТех». В подведомственных флагманским учебным заведениям колледжах и техникумах работают ещё 35 мастерских. Студенты обучаются в них, и при необходимости приезжают для практики во флагманы.

«18 октября школьники с 8 по 11 класс смогут познакомиться с востребованными профессиями, пройти профпробы, посмотреть, в каких условиях будут учиться и на каком оборудовании практиковаться. Практика, кстати, в «Профессионалитете» – главное. Её в учёбе почти 80%. Причём навыки отрабатываются не только в мастерских, а ещё и на предприятиях, которые затем берут выпускников на работу», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Также руководитель области подчеркнул, что в приёмную кампанию-2025 конкурс в колледжах и техникумах региона на отдельные специальности составил до девяти человек на место, и назвал верным решение добавить больше 1000 бюджетных мест в липецких ссузах в этом учебном году.

День открытых дверей в ЕГУ имени И. Бунина начнётся в 11:00, в ЕКЭПиОТ, Липецких металлургическом и медицинском колледжах, а также в ЛГТУ — в 10:00.