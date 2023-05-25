День открытых дверей прошел в Липецкой ТПП в преддверии Дня российского предпринимательства. За первое полугодие 2023 года в ТПП вступило семнадцать предприятий малого и среднего бизнеса. Всего в Палату входят почти 600 организаций и индивидуальных предпринимателей. «Вместе с представителями бизнес-сообщества региона и в сотрудничестве с Липецкой торгово-промышленной палатой мы выработали практику постоянного обсуждения актуальных проблем. Конструктивный диалог помогает региону развиваться и в такие непростые времена, как сегодня», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Открыл встречу президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов. Он познакомил собравшихся с деятельностью и услугами палаты по поддержке бизнеса, новыми проектами. Особое внимание было уделено услугам центра «Мой бизнес», учредителем которого является Липецкая ТПП. В центре «Мой бизнес» Липецкой области можно получить нефинансовые меры поддержки: консультации по вопросам начала и развития бизнеса, пройти обучение, принять участие в ярмарках и выставках, получить профильные услуги: выход на маркетплейсы, сертификация, товарный знак, продвижение продукции и т.д.

Членских свидетельства вречили руководителям вновь вступивших предприятий. Также они провели мини-презентации своей деятельности. Кроме того, компания ООО «ПромСтройИнжиниринг» получила свидетельство о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Она первая в регионе подписала документ, который определяет принципы и ценности, связанные с борьбой против коррупции в бизнес-среде.

«Подписание Хартии – это принятие и практическое внедрение принципов недопущения и противодействия коррупции, которое влечет за собой снижение рисков со стороны недобросовестных сотрудников и партнёров. Мы надеемся, что другие компании будут следовать примеру ООО «ПромСтройИнжиниринг» и присоединятся к Антикоррупционной хартии российского бизнеса», — подчеркнул Анатолий Гольцов.