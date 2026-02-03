День открытых дверей прошел в липецком кампусе «Школы 21»

Липецкий кампус «Школы 21» провел масштабный День открытых дверей для всех, кто интересуется карьерой в IT. На встречу пришли больше 70 участников, которые на практике познакомились с инновационной системой обучения программированию.

Для них провели экскурсии, подробно рассказали о правилах поступления, уникальной методике «равный — равному», где нет традиционных учителей и лекций. Ключевым элементом стала интерактивная игра, моделирующая логические задачи, которые решают студенты в процессе обучения.

Стать частью сообщества «Школы 21» может любой совершеннолетний. Прямо сейчас открыта регистрация на новый интенсивный этап отбора — «бассейн», который стартует 16 марта. Подать заявку можно на официальной странице кампуса по ссылке.

«”Школа 21″– это мощный импульс для развития цифровой экономики Липецкой области. Здесь готовят компетентных, востребованных специалистов, способных не только отвечать на вызовы времени здесь и сейчас, но и работать на перспективу», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.