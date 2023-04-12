Более 100 абитуриентов из районов Липецкой области побывали в Задонском политехническом техникуме, где прошел День открытых дверей. Его программа включала осмотр спортивного зала, автополигона, лабораторий и аудиторий с интересными лекциями и мастер-классами.

«Профориентация – важная составляющая обучения в старших классах. Учащиеся должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом должны быть заинтересованы не только старшеклассники и их родители, но и работодатели. Сегодняшние школьники – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Школьники и их родители познакомились с преподавателями и студентами, узнали о специальностях техникума. Самые популярные у абитуриентов – «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и «Техническое обслуживание и эксплуатация электрического и электромеханического оборудования». В 2022 году в техникуме открыта новая специальность «Операционная деятельность в логистике», сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. День открытых дверей завершился встречей в актовом зале, директор рассказал о техникуме, а студенты устроили небольшой концерт.