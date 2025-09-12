День оздоровительных практик для старшего поколения пройдет в Липецкой области

22 сентября парки Липецка, Ельца и всех районов области превратятся в открытые спортивные площадки для жителей «серебряного» возраста. Региональный день общественных оздоровительных практик проведет организация «Территория здоровья» в рамках проекта «Липецкое долголетие».

С 10:00 специально подготовленные инструкторы-волонтеры, такие же активные пенсионеры, ждут всех желающих, чтобы провести занятия по скандинавской ходьбе, йоге, дыхательной гимнастике, цигун и танцевальному миксу. Это отличный шанс не только позаботиться о своем здоровье, но и весело провести время в компании единомышленников.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Развивайся сам – помогай другим», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации. Его главная задача — популяризировать здоровый образ жизни и привлечь еще больше людей в проект «Липецкое долголетие».

«Поддержка активного и здорового долголетия — одно из важных направлений нашей социальной политики. Очень ценно, что инициатива исходит от самих жителей, а волонтеры становятся проводниками среди сверстников», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.