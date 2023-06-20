Липецкая областная универсальная научная библиотека в преддверии Дня памяти и скорби приглашает горожан и гостей областного центра посетить экспозицию «Письма Великой Отечественной войны». Она создана на основе материалов краеведческого ресурса «Память Вечного огня» war.lib48.ru. За годы войны с липецкой земли на фронт ушли более 260 тыс. человек, и каждый второй не вернулся домой.

«Мы всегда будем учиться у наших отцов, дедов и прадедов истинной любви к Родине, стойкости и силе духа, самопожертвованию и вере в торжество добра», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Записаться на экскурсию и узнать подробнее о героических подвигах земляков можно по телефону 22-79-10, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

В Центре молодежного чтения ЛОУНБ пройдет цикл мероприятий «Мы помним…». 20 июня там откроется выставка «Вечный огонь памяти», на которой читатели найдут литературу о начальном периоде Великой Отечественной войны. В рамках программы «Читающий бульвар: 90 дней с книгой» 21 июня в 11:00 к памятной дате приурочат военно-патриотическую игру «Зарница», а 22 июня в 11:00 исторический марш-бросок «Аты-баты, шли солдаты…». Участникам предложат продемонстрировать навыки строевой и «боевой» подготовки, расшифровать важное «военное» сообщение, ответить на вопросы исторической викторины, а на привале вспомнить поговорки про русскую кашу и спеть солдатские песни.

Специалисты Липецкой областной детской библиотеки 21 июня в 10:00 познакомят подростков с повестью Веры Пановой «Спутники», которая рассказывает о героическом подвиге медиков в годы Великой Отечественной войны. Ребята узнают о легендарном военно-санитарном поезде №312, в вагонах которого врачи, медсестры и железнодорожники, рискуя собственной жизнью, спасали раненых бойцов. 22 июня в 10:00 юных читателей пригласят на час памяти «Забывать нельзя». Библиотекари расскажут детям о том, как началась Великая Отечественная война; о подвигах пионеров Марата Казея, Лёни Голикова и Зины Портновой, которые воевали в партизанских отрядах и героически погибли. Школьников также познакомят с дневником Тани Савичевой, который она вела во время блокады Ленинграда и в котором скупо отмечала, как один за одним умирали от истощения ее родные. С помощью интерактивного плаката дети вспомнят и о переломных сражениях Великой Отечественной войны.

Липецкая областная специальная библиотека для слепых 20 июня в 10:00 приглашает посетить час исторической памяти «Тот самый длинный день войны». Библиотекари вместе с юными читателями вспомнят события первого дня Великой Отечественной, послушают голос Юрия Левитана и почтят память тех, кто на долгие годы сохранил небо мирным. А 21 июня в 10:00 для ребят проведут квест-игру «Тропой разведчика». Отважным мальчишкам и девчонкам предстоит выполнить непростые задания: «шифровальщик», «снайпер», «госпиталь», «саперы на учениях», «окошки», «дешифровщик» и другие. Работая в команде, участникам придется проявить смелость, находчивость и умение прийти на помощь.