Липецкий областной краеведческий музей 10 февраля приглашает липчан на тематическую программу «Угас, как светоч, дивный гений…», посвященную Дню памяти А.С. Пушкина. Научные сотрудники расскажут о Пушкине как о человеке, о людях, которые были ему дороги, о липецких предках поэта.

«Александр Пушкин – достояние русской культуры и литературы. В Липецкой области уделяется большое внимание сохранению творчества великого поэта, интерпретации его произведений в виде разных жанров искусства, что невероятно интересно и актуально», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

В этот день гости смогут увидеть живописные и графические работы липецких художников, посвященные Пушкину, редкие раритетные книги, хранящиеся в фондах музея. У посетителей будет возможность проверить свои знания о жизни и творчестве Александра Сергеевича, приняв участие в викторине «Наш Пушкин».

Как рассказали в музее, Пушкин – самый любимый поэт русского народа. «Его поэзия всеобъемлюща и актуальна для любого поколения. Поэт, писатель, драматург, романист, критик, сказочник, историк – это все о нем. Весь наш народ воспитан на произведениях Пушкина. Мы воспринимаем его как современника, с которым ведем внутренний диалог. Есть объединяющие нас события, праздники, а есть объединяющие люди. Пушкин – первый в этом ряду. Он – символ России. А его творческое наследие – гордость российской и мировой литературы», – отметили организаторы Дня памяти Пушкина в краеведческом музее.