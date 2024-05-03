Подготовку к празднованию 79-годовщины Великой Победы в Липецкой области обсудили в региональном правительстве на заседании областного Совета «Победа» под председательством первого заместителя губернатора Александра Рябченко. Несмотря на отказ от массовых мероприятий и шествий 9 мая в Липецке и Ельце, множество локальных акций пройдет на всей территории региона как в сам праздник, так и накануне его.

В частности во всех школах в рамках дня единых действий состоятся торжественные линейки, концерты, просмотры кинофильмов, тематические встречи, конкурсы хоров и чтецов. Также школьники и все неравнодушные липчане в преддверие праздника примут участие в многочисленных акциях: «Солдатский платок», «Наследники Победы», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Вахта памяти» и так далее. Повсеместно состоятся возложения цветов к мемориалам, фотовыставки, спортивные соревнования и автопробеги.

Особое внимание будет уделено участникам Великой Отечественной войны. Для них организуют торжественные поздравления, творческие выступления у дома. Ветеранам и вдовам будут вручены персональные поздравления губернатора региона Игоря Артамонова, подарки и денежная выплата из резервного фонда правительства Липецкой области: инвалидам и участникам Великой Отечественной – 10 тысяч рублей, блокадникам, несовершеннолетним узникам, труженикам тыла и вдовам – 3 тысячи рублей.

На заседании отметили, что вниманием и заботой участников Великой Отечественной окружают не только накануне праздника, а постоянно. Социальное обслуживание получают ветераны и иных боевых действий, в том числе участники СВО.

Также были озвучены итоги реализации на территории Липецкой области федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». Суммарно на восстановление воинских захоронений, установление мемориальных знаков и нанесение новых имен на мемориалы за это время направлено почти 70 млн рублей. В частности 2024 году запланировано восстановление 25 захоронений, установка девяти мемориальных знаков и увековечение имен 29 защитников. Даны поручения уделить особое внимание восстановлению памятников и мемориалов защитникам Великой Отечественной войны в рамках программ благоустройства населенных пунктов, чтобы год 80-летия Великой Победы – 2025-й – встретить достойно.