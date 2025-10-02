День пожилых людей в Липецке отметили масштабным флешмобом

Масштабным флешмобом на площади Ленина-Соборной отметили в Липецкой области День пожилого человека. Здесь собрались более 400 участников движения «Липецкое долголетие» из разных муниципалитетов региона. Танцевальный флешмоб организовали сами «долголеты». А вот зарядку помогли провести представители областного министерства физкультуры и спорта.

Почувствовать праздничный настрой в этот солнечный день октября могли и другие жители Липецка старшего возраста. Сотрудники регионального центра социальной защиты населения вышли на улицы города, чтобы подарить людям серебряного возраста цветы, воздушные шары и приглашения в «Липецкое долголетие».

Проект «Липецкое долголетие» реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Во всех муниципалитетах области участникам движения бесплатно предлагаются занятия в бассейнах, спортивных залах, ледовых дворцах, парках и домах культуры. Основные активности: плавание, йога, скандинавская ходьба, дыхательные практики. Сейчас в проекте 39 тысяч участников – с начала года их количество увеличилось на 9 тысяч человек.

«Серебряный возраст – время новых возможностей и реализации накопленного опыта. Мы создаем в регионе все условия для того, чтобы старшее поколение могло вести активный образ жизни, находить единомышленников и делиться своей мудростью с молодёжью. Это важнейшая часть нашей социальной политики, направленной на повышение качества жизни всех категорий граждан», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Представителей старшего поколения чествовали, но только на улицах, но и в МФЦ. Кроме этого праздничные мероприятия состоялись в филиалах областного центра соцзащиты и в стационарах отрасли.