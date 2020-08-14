День района отметят в Добринке 22 августа. Основные торжества – в Парке Молодежи

Хоть и с небольшим опозданием, но в Добринке все-таки пройдет праздник, посвященный Дню района. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции его проведение находилось под вопросом. После долгих обсуждений празднику в итоге дали “зеленый свет”. Но с обязательным условием: он пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

Датой проведения обозначили 22 августа. В этот же день, напомним, празднуется День государственного флага РФ.

В 10.00 часов всех желающих приглашают принять участие в велопробеге по улицам Добринки (6+). Старт в честь российского триколора – от привокзальной площади.

Основные торжества развернутся в Парке Молодежи.

С 10.00 часов там будут работать аттракционы (обещают даже воздушный шар!) (0+).

В 17.30 начнут работу фотозоны и мастер-классы на “Красочной аллее” (6+). В это же время там будут проводиться интерактивные игры для всей семьи (6+).

В 18.00 в Парке Молодежи начнется народный арт-базар “Родному краю – привет и поздравления” (16+).

А с 20.00 опять же в Парке Молодежи запланирована эстрадно-развлекательная программа (г. Липецк) (16+), после чего гости праздника увидят фейерверк (16+).

Также в этот день состоится традицоннное открытие обновленной районной Доски Почёта.