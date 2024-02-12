XII Фестиваль «Отряды начинаются здесь!» в честь Дня российских студенческих отрядов состоится 16 февраля в ЛГТУ. Его участниками станут более 800 представителей вузов, техникумов и колледжей Липецкой области, члены регионального отделения молодежной организации «Российские студенческие отряды», ветераны движения, почетные гости.

Программа фестиваля, который организует региональное отделение РСО, включает концертную программу от студенческих отрядов, торжественную церемонию награждения, работу выставочных зон и интерактивных площадок, презентацию деятельности студенческих отрядов. Как сообщили организаторы, фестиваль традиционно становится стартом набора в отряды и возможностью не только познакомиться с направлениями деятельности, но и в неформальной обстановке узнать о сложностях и тонкостях отрядной жизни. Также на фестивале будут работать площадки карьерного форума «ТрудКрут» по направлениям деятельности студенческих отрядов, где можно будет познакомиться с работодателями, вступить в отряд, а также получить полезную информацию по трудоустройству от Центра «Карьера России».

День российских студенческих отрядов отмечается ежегодно 17 февраля. В Липецкой области студотряды работают по восьми направлениям: студенческие отряды проводников, педагогические, сервисные и оперативные, строительные, энергетические, сельскохозяйственные, медицинские отряды. «Студотряды – это хорошая школа практических навыков для будущих специалистов. Здорово, что студенты активно проявляют себя в различных сферах», – считает глава региона Игорь Артамонов.