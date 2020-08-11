День соевого поля проходит в Липецкой области

Полевой семинар «День соевого поля» проходит сегодня в селе Никольское Усманского района. Его организовали управление сельского хозяйства Липецкой области и российская компания по селекции и семеноводству «СОКО». Семинар был запланирован в рамках ранее обозначенных Дней сорта, уточнили в управлении.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – отмечает глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд дает хорошие результаты, в этом году наши аграрии собрали уже более 3 миллионов тонн зерна, а урожайность липецких полей эксперты называют одной из самых высоких в России».

В ходе полевого семинара специалисты компаний «СОКО», АгроЦентр BASF рассказывают о технологиях возделывания сои. Кроме того, демонстрируются ее сорта и гибриды.

В Липецкой области в этом году решили проводить День поля в новом формате – в несколько этапов и отдельно по разным культурам. Первый подобный День сорта прошел в середине июля на Липецкой сортоиспытательной станции.

«В Липецкой области ведется активная работа по выведению и использованию отечественных сортов и гибридов, – не раз отмечал начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – С этой целью в области создаются опытные станции и поля, приглашаются специалисты, проводятся регулярные встречи с сельхозпроизводителями».