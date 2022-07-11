Чествование лучших сотрудников многофункциональных центров состоялось в правительстве Липецкой области. Торжественная церемония приурочена к Дню сотрудника МФЦ, который впервые отмечается в регионе по инициативе губернатора Игоря Артамонова.

Праздник учрежден ко дню открытия первого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Липецкой области, который открылся в Елецком районе 8 июля 2008 года. С этого момента в регионе началась реализация административной реформы и пилотного проекта Минэкономразвития России в сфере организации и предоставления услуг гражданам по принципу «одного окна». Липецкая область вступила в пилотный проект одной из первых в России и в течение довольно короткого времени многофункциональные центры были созданы в каждом муниципальном районе.

Сегодня система МФЦ Липецкой области – это 23 центра «Мои Документы», 129 ТОСПов в сельских поселениях и 23 мобильных офиса. В настоящее время в офисах госуслуг можно получить более 390 видов услуг. Ежегодно в МФЦ поступает от 1,8 млн до 2 млн обращений. Ежедневно офисы госуслуг посещают от 3 до 4 тыс. заявителей. Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг показывает высокую степень удовлетворенности граждан работой МФЦ свыше 98 %. В команде центров «Мои Документы» Липецкой области сейчас трудятся свыше 800 сотрудников. Системная работа над повышением качества услуг и их доступности для жителей области, снижение административных барьеров отмечены неоднократными победами во всероссийских конкурсах и первыми строчками общефедеральных рейтингов.

В ходе торжества за эффективную работу и в связи с годовщиной со дня открытия первого многофункционального центра отмечены около 30 сотрудников УМФЦ Липецкой области. Вручая областные награды, Игорь Артамонов подчеркнул, что центры «Мои Документы» не останавливаются на достигнутом и постоянно стремятся к новым вершинам. «Сотрудники МФЦ и в праздничные дни и в рабочие всегда излучают позитивную энергетику, – отметил Игорь Артамонов. – Вы любите липчан и помогаете тем, которые приходит к вам за помощью. Сегодня Липецкая область с точки зрения внимания к МФЦ и жителям региона, которые получают государственные и муниципальные услуги, – одна из лучших в России. И во многом этот успех достигнут благодаря вам. Спасибо от всех липчан за вашу такую важную и очень нужную работу». От имени депутатов облсовета с праздником сотрудников МФЦ поздравил заместитель председателя регионального парламента Андрей Фролов.