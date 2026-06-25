День социального предпринимательства прошел в Липецке

День социального предпринимательства прошел в Быхановом саду Липецка. В ходе открытия состоялось награждение представителей бизнеса Липецкой области свидетельствами о внесении в реестр социальных предпринимателей.

«В России официальный статус социального предпринимателя существует с 2020 года. И все эти годы Липецкая область неизменно входит в число флагманов поддержки социального бизнеса, занимая прочные позиции в десятке лучших регионов страны. Сегодня в реестре – ровно 100 социальных предпринимателей. И за каждым из них конкретная история: открытие нового реабилитационного кабинета, запуск спортивной секции для детей, производство полезного питания для школьников и детских садов. Каждый день вы доказываете, что коммерческий успех и общественная польза неразделимы. Мы всегда стремимся поддерживать тех, кто посвящает себя обществу», — отметил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.