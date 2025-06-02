Всероссийский образовательный проект «День цифры» пройдёт в детских лагерях Липецкой области. Он разработан для детей 7-17 лет и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики. В разработке сценариев участвуют ведущие технологические компании, включая Яндекс, «Лабораторию Касперского», «1С», Росатом и VK. К новому сезону при поддержке Благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее» подготовлены образовательные материалы по искусственному интеллекту.

Ребят ждёт тематический тимбилдинг для развития креативного мышления, командной работы и навыков самопрезентации. В рамках кейс-игры ребята решат практические задачи с применением нейросетей, а на творческом мероприятии создадут увлекательные истории с помощью ИИ. Программа также включает настольные игры и квизы.

«Проект открывает перед детьми новые возможности, помогая им не только освоить современные технологии, но и развить критическое мышление и командные навыки, которые будут востребованы в будущем», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» при поддержке ведущих ИТ-компаний страны. «День цифры» реализует задачи национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Все материалы доступны на сайте.