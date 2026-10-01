День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в Липецке отметили флешмобом

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в областном центре отметили большим флешмобом. На главной площади Липецка активные студенты выстроились в огромную букву Z, держа в руках флаги всех российских регионов. А рядом в цветах российского триколора из зонтиков было образовано число 89 – по количеству субъектов РФ.

Жителей с Днём воссоединения поздравил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Возвращение домой – всегда особенный момент. Тёплый и дружественный. Именно такой день наступил четыре года назад для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они снова стали частью России», – написал в своём МАКС-канале губернатор.

Глава области подчеркнул, что это событие далеко за рамками политики. Он отметил, что были восстановлены связи, основанные на общей истории, родном языке, русской культуре.

«Липецкая область с первых дней рядом. Мы не только отправляем гуманитарные грузы, но и помогаем восстанавливать школы, больницы, дороги. Наши строители, врачи, волонтёры работают там, где особенно трудно. Это непростой путь. И мы проходим его вместе», – подытожил глава региона.