«День здорового сердца» прошел в Липецке

Ежегодно 29 сентября по инициативе Всемирной федерации сердца, в партнерстве с Всемирной организацией здравоохранения, ЮНЕСКО и при поддержке других международных организаций во всех странах проводится Всемирный день сердца.

В Липецкой области ежегодно проходят различные тематические и профилактические акции, в которых принимают участие и представители взрослого населения, и молодые люди. В этом году областная профилактическая акция «Сердце для жизни» состоялась в Липецком металлургическом колледже. Педагоги и студенты смогли проверить работу сердца и пройти обследование на кардиовизоре и пульсоксиметре, а также получить консультацию врача. Всего специалисты обследовали 30 человек.

Также участникам акции показали, как правильно измерять артериальное давление и рассказали об основных факторах риска развития заболеваний сердца. Среди них – повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови, избыточный вес, курение, малоподвижный образ жизни. Для самых спортивных студентов проводилось измерение кистевого мышечного тонуса с помощью динамометра. Бороться с гиподинамией – достаточно легко. Ежедневный минимум умеренной физической деятельности составляет всего 30 минут в день – например, быстрая ходьба. На помощь приходят и различные мастер-классы: специалисты не только показали ребятам комплекс занятий физическими упражнениями в домашних условиях, но и научили оказанию сердечно-легочной реанимации с использованием манекена.

Для студентов и преподавателей колледжа была организована и традиционная тематическая викторина с распространением полиграфической продукции: все желающие могли получить буклеты по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганде ЗОЖ. Организаторы мероприятия – Липецкий областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики при участии Центра здоровья ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2», ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер», ГАУДПО «Центр последипломного образования» и ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» и ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж».

Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности областной власти.

«Значительные усилия в этой сфере, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, – способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения».