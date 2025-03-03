Вознаграждение в 30 тысяч рублей добавится к почётному знаку «Доброволец Липецкой области». Ранее лауреаты получали только знак и удостоверение к нему. Соответствующие поправки в закон о регулировании отдельных вопросов в сфере благотворительной и добровольческой деятельности Липецкой области утвердили региональные парламентарии на сегодняшней сессии.

Знак «Доброволец Липецкой области» ежегодно получают до 10 жителей региона. Награда вручается за активную благотворительную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие волонтерской сферы региона, реализацию социально-значимых проектов и безвозмездную помощь жителям области.

«Поощрение волонтеров помогает мотивировать и вдохновлять других присоединяться к этому движению, что в свою очередь усиливает положительные общественные изменения в регионе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.