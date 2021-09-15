Материальная помощь по линии социальной защиты поступила большинству пострадавших при обрушении дома в поселке Солидарность Елецкого района. В целом эту меру поддержки на общую сумму 260 тыс. рублей получат 13 собственников жилья, потерявших имущество, дополнительно к выплатам из резервных фондов главы администрации Липецкой области и администрации Елецкого района.

«Восьми пострадавшим деньги поступили вчера вечером, остальным поступят сегодня. Эти выплаты защищены от списания по тем или иным задолженностям, если они есть у получателей. Материальная помощь может быть использована по усмотрению владельца на любые нужды. Кроме этого, семьям с детьми предоставлены школьные, канцелярские товары на каждого ребенка. Сотрудники управления социальной политики, специалисты территориального центра социальной защиты постоянно на связи с пострадавшими, – сказала начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Сотрудники центра социальной защиты населения по Елецкому району оказывают социальное сопровождение семей. Они помогают в восстановлении утерянных документов, оформлении выплат, взаимодействуют с медицинскими работниками, помогая обеспечить нуждающихся лекарственными средствами.

В числе пострадавших – многодетная семья Коньковых. Они воспитывают четырех детей, один из которых под опекой. «У нас все живы – это главное. Помощь получаем, соцработникам, сотрудникам МЧС, медицинским работникам спасибо. Нам помогли даже некоторые вещи вынести, которые сохранились. Для детей дали то, что нужно для школы. Это все поддерживает», – рассказала многодетная мама Дарья Конькова.

Помощь пострадавшим продолжается. Сегодня нуждающимся вручат денежные сертификаты на приобретение постельных принадлежностей. Кроме этого, благотворительный фонд «Русь» предоставит продуктовые наборы.