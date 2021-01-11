Имеет смысл расшифровать, что такое соцконтракт, напомнить, что в 2020 значительно увеличили сумму на свое дело, и упомянуть, что уже сотни воспользовались. Теперь же условия сделали дружелюбнее. Условия предоставления помощи на основании социального контракта несколько изменились. Отвечаем на самые популярные читательские вопросы.

Нюансы оформления

— Можно ли подать документы на соцконтракт дистанционно?

— Подать предварительное заявление на получение помощи на основании соцконтракта можно по электронной почте sockontrakt@admlr.lipetsk.ru. Через неделю после получения заявления центром соцзащиты заявителя проинформируют, подходит ли его ситуация под условия предоставления помощи на основании соцконтракта или нет. Если подходит, то человека пригласят на определенный день с оригиналами документов.

— Знаю, что при заключении соцконтракта сотрудники соцзащиты приходят домой, смотрят бытовые условия. Но сейчас пандемия, боюсь пускать посторонних. Как быть?

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведение обследования материально-бытовых условий проживания заявителей переводится в дистанционный режим. Условия проживания будут устанавливаться в результате беседы с человеком и на основе предоставленных им фото— и видеоматериалов.

— Нужна ли справка о медосмотре?

— Да. Но, если справки нет, пакет документов принимается без нее, а медосмотр можно пройти во время реализации соцконтракта.

— Может ли самозанятый (плательщик НПД) оформить соцконтракт с последующей регистрацией ИП?

— Нет, липчанин, желающий получить помощь на основании соцконтракта на организацию ИП, и члены его семьи не должны быть зарегистрированы как ИП и как самозанятые в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения. А вот после заключения соцконтракта на организацию ИП можно выбрать специальный налоговый режим — налог на профессиональную деятельность.

Минимум ограничений

— Живу один в двухкомнатной квартире, площадь 47 квадратных метров. Могут ли мне из-за этого отказать в заключении соцконтракта?

— Если заявитель проживает один и это место жительства — единственное для него жилье, то размер площади данного жилого помещения не должен превышать 60 квадратных метров в городской местности и 80 квадратных метров в сельской местности. В остальных случаях на одного члена семьи должно приходиться не более 36 квадратных метров в городской местности и не более 54 квадратных метров в сельской местности.

— Мне в прошлом году отказали в помощи по соцконтракту из-за того, что я владею садовым участком больше шести соток. Есть ли изменения по этому условию?

— Да, теперь площадь земельного участка, который используется для садоводства и огородничества, не ограничивается.

— Можно ли заключить соцконтракт, если есть машина и гараж?

— Допускается наличие гаража площадью до 30 квадратных метров и машины до 150 лошадиных сил и массой до 3500 килограммов. Но если семья многодетная, она может владеть двумя машинами с указанными характеристиками. Также если на заключение соцконтракта претендуют две или более семьи, которые ведут совместное хозяйство, то допускается наличие машины в каждой из них. Кроме этого, если машине больше пяти лет или она предоставлена в соответствии с федеральным или областным законодательством, ее мощность не учитывается.

— Владею земельным участком с расположенным на нем недостроенным жилым домом. Могу ли заключить соцконтракт?

— Наличие земельного участка, предоставленного заявителю для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также расположенного на нем недостроенного жилого дома не могут быть препятствием к заключению соцконтракта.