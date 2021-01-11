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Деньги в помощь, или новое в соцконтракте

30 минут назад
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Имеет смысл расшифровать, что такое соцконтракт, напомнить, что в 2020 значительно увеличили сумму на свое дело, и упомянуть, что уже сотни воспользовались. Теперь же условия сделали дружелюбнее. Условия предоставления помощи на основании социального контракта несколько изменились. Отвечаем на самые популярные читательские вопросы.

Нюансы оформления

Можно ли подать документы на соцконтракт дистанционно?

— Подать предварительное заявление на получение помощи на основании соцконтракта можно по электронной почте sockontrakt@admlr.lipetsk.ru. Через неделю после получения заявления центром соцзащиты заявителя проинформируют, подходит ли его ситуация под условия предоставления помощи на основании соцконтракта или нет. Если подходит, то человека пригласят на определенный день с оригиналами документов.

Знаю, что при заключении соцконтракта сотрудники соцзащиты приходят домой, смотрят бытовые условия. Но сейчас пандемия, боюсь пускать посторонних. Как быть?

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведение обследования материально-бытовых условий проживания заявителей переводится в дистанционный режим. Условия проживания будут устанавливаться в результате беседы с человеком и на основе предоставленных им фото— и видеоматериалов.

Нужна ли справка о медосмотре?

— Да. Но, если справки нет, пакет документов принимается без нее, а медосмотр можно пройти во время реализации соцконтракта.

Может ли самозанятый (плательщик НПД) оформить соцконтракт с последующей регистрацией ИП?

— Нет, липчанин, желающий получить помощь на основании соцконтракта на организацию ИП, и члены его семьи не должны быть зарегистрированы как ИП и как самозанятые в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения. А вот после заключения соцконтракта на организацию ИП можно выбрать специальный налоговый режим — налог на профессиональную деятельность.

Минимум ограничений

Живу один в двухкомнатной квартире, площадь 47 квадратных метров. Могут ли мне из-за этого отказать в заключении соцконтракта?

— Если заявитель проживает один и это место жительства — единственное для него жилье, то размер площади данного жилого помещения не должен превышать 60 квадратных метров в городской местности и 80 квадратных метров в сельской местности. В остальных случаях на одного члена семьи должно приходиться не более 36 квадратных метров в городской местности и не более 54 квадратных метров в сельской местности.

Мне в прошлом году отказали в помощи по соцконтракту из-за того, что я владею садовым участком больше шести соток. Есть ли изменения по этому условию?

— Да, теперь площадь земельного участка, который используется для садоводства и огородничества, не ограничивается.

Можно ли заключить соцконтракт, если есть машина и гараж?

— Допускается наличие гаража площадью до 30 квадратных метров и машины до 150 лошадиных сил и массой до 3500 килограммов. Но если семья многодетная, она может владеть двумя машинами с указанными характеристиками. Также если на заключение соцконтракта претендуют две или более семьи, которые ведут совместное хозяйство, то допускается наличие машины в каждой из них. Кроме этого, если машине больше пяти лет или она предоставлена в соответствии с федеральным или областным законодательством, ее мощность не учитывается.

Владею земельным участком с расположенным на нем недостроенным жилым домом. Могу ли заключить соцконтракт?

— Наличие земельного участка, предоставленного заявителю для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также расположенного на нем недостроенного жилого дома не могут быть препятствием к заключению соцконтракта.

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