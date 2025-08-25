Денис Майданов поздравил липчан с Днём Государственного флага

На главной площади Липецка — Ленина-Соборной — прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню Государственного флага РФ, при участии Дениса Майданова. На сцену также поднимались липецкая фолк-группа Helvegen и артисты театра танца «Казаки России».

Со сцены к собравшимся на площади жителям и гостям города обратился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Такие праздники, наполненные музыкой и искренними эмоциями, наполняют нас, дарят ощущение единства и гордости за нашу великую страну. Желаю всем липчанам прекрасного настроения и ярких впечатлений от концерта», — отметил глава региона.

Музыкально-патриотический вечер начался в 18:00. Вход был свободным для всех желающих.