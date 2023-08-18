Департамент региональной промышленной политики Минпромторга России одобрил заявку Липецкой области на предоставление субсидии. Благодаря федеральной поддержке Фонд развития промышленности будет докапитализирован на 148 млн рублей.

Это позволит предприятиям усовершенствовать свои производственные процессы, выйти на реализацию новых видов продукции, обновить свое оборудование. За 6 лет существования Фонда было профинансировано 19 проектов на общую сумму более 530 млн рублей.Кроме того, при консультационной поддержке регионального Фонда шесть крупных проектов получили федеральное финансирование на сумму 1,2 млрд рублей.

В 2022 году Фонд получил докапитализацию более чем на 1 млрд рублей, было профинансировано семь проектов на общую сумму более 300 млн рублей.

«Работа по поддержке бизнеса в условиях санкций ведется в тесной связи с федеральным центром. Необходимо постоянно информировать предпринимателей об актуальных мерах поддержки», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Получить консультацию по мерам поддержки Фонда можно телефону +7 4742-22-01-57, а также по e-mail: main@frplo.ru.