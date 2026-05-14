Депозиты липчан выросли на 18%

Вклады жителей Липецкой области составили 330,5 млрд рублей — без учета средств на счетах эскроу. Это на 18% больше, чем год назад, отмечают в липецком отделении Банка России. Данные актуальны на 1 апреля 2026 года.

Липчане по-прежнему предпочитают хранить средства в рублях. На долю рублевых сбережений пришлось 97% от всего объема вкладов жителей региона, или 322 млрд рублей.

«Годовая инфляция сегодня чуть ниже 6%. Банк России ожидает, что она снизится к 4,5–5,5% в 2026 году. При этом многие банки предлагают по депозитам порядка 12–14% годовых. Таким образом, вкладчики не только защищают свои сбережения от обесценения, но и получают пассивный доход. К тому же банковские вклады вместе с процентами застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей», –отметил управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

На депозитах и накопительных счетах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области хранилось более 137 млрд рублей. Это на 8,5% больше, чем год назад.