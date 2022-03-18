В Совете Федерации под председательством сенатора СФ Александра Варфоломеева и председателя Палаты молодых законодателей Александра Сапронова состоялось заседание круглого стола на тему «Развитие детского и юношеского футбола в РФ». В нем приняли участие представители Министерства спорта России, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства здравоохранения РФ, представители спортивных и общественных организаций, эксперты. Липецкую область представила член палаты, депутат Липецкого горсовета Екатерина Пинаева.

В 2020–2021 годах был принят целый ряд ключевых стратегических документов, определяющих перспективы развития детско-юношеского спорта, в том числе детского и юношеского футбола, в Российской Федерации. Футбол, как самый популярный вид спорта в стране, способен внести серьезный вклад в выполнение государственных задач по обеспечению роста числа занимающихся физической культурой и спортом в целом. Сенатор Александр Варфоломеев выразил сожаление, что сегодня футбол усиленно вовлекается в политический контекст.

— В непростой для российского спорта в целом, и футбола в частности, ситуации невозможно не учитывать решения по отстранению наших футболистов от участия в международных турнирах, которые уже приняты ФИФА и УЕФА, — отметил Александр Варфоломеев.

Он подчеркнул, что профильный Комитет СФ готов к активной поддержке футбола на законодательном уровне. К этой работе подключатся также и члены Палаты молодых законодателей.

— Коллеги, я собрала проблемы с земли, что озвучивают тренеры спортшкол, в том числе из небольших муниципальных образований. Это и материально-техническая база для дворового спорта и на территории школ. И создание при вузах и ссузах ядра спортивной инфраструктуры – стадионов. Их повсеместное появление повлечет за собой создание команд студенческих лиг. Крытые региональные манежи не только популяризируют спорт среди населения, но и привлекут интерес региональных, и не только, спортсменов, — отметила в своем выступлении Екатерина Пинаева.

Парламентарий затронула в своем выступлении тему привлекательности профессии тренера среди молодых специалистов. Она отметила недостаточное количество мер поддержки, низкую заработную плату из-за недостаточного профессионального уровня его подопечных.

— Наш регион хочет поделиться одной практикой. Будем рады, если она кого-то заинтересует. У нас действует проект «Инклюзивный футбол». В рамках тренировочного процесса на базе спортивной школы занимаются дети с особенностями развития с обычными нормо-типичными воспитанниками. На еженедельной основе. Этот уникальный прецедент полной инклюзии на длительной основе дает возможность для социализации таких детей. Мы считаем, что не только женский футбол достоин внимания, но в том числе, и инклюзивный, — призвала депутат Екатерина Пинаева.

Александр Сапронов отметил, что необходимо взять на вооружение и максимально масштабировать этот опыт. Он предложил коллегам из органов исполнительной власти изучить эту практику прямо на месте.

На «круглом столе» также шла речь об изменениях налогообложения для спортивных организаций, активного вовлечения школьных стадионов для занятий футболом, создании школьных футбольных клубов, а также о необходимости широкой популяризации футбола. Все предложения будут учтены в итоговой резолюции.