Депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов принимал участие в церемонии оглашения послания Президентом РФ Федеральному собранию.

– На мой взгляд, это самое социальное послание Президента из всех, что я слышал, – сообщил Николай Борцов. – Глава государства в своем выступлении сосредоточился на внутренних делах. Поддержка населения, социальная помощь, новые выплаты для семей с детьми, меры по повышению доходов граждан.В их числе и предложение о бесплатном подключении людей к газу. Речь идет о подводке газа до границы земельного участка, так называемая последняя «миля». За это люди платить не должны.

Депутат Госдумы также отметил, что в послании очень правильный акцент на регионы. Владимир Путин дал поручение Правительству о дополнительной помощи регионам, об освобождении их от долгового бремени.