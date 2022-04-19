Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова: Чтобы знания об истории были глубокими в старших классах, нужна грамотная программа в начальной школе. Депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова считает, что изучение истории с первого класса сегодня как никогда необходимо.

— Считаю, что очень важно изучать историю в начальной школе, — сказала Татьяна Дьяконова. — Ранее ко мне обращались родители учеников начальной школы по поводу корректировки программы такого предмета, как «Окружающий мир». Очевидно, что знаний об истории, которые ребята получают в рамках этого предмета, явно недостаточно. Родители высказывали свою озабоченность по поводу того, что темы по истории в начальной школе проходят поверхностно, что называется, «галопом по Европам».

Кроме того, депутат особо подчеркнула, что без глубоких знаний об истории своей страны, всемирной истории сегодня невозможно противостоять информационным войнам извне, направленным на фальсификацию истории, на принижение роли СССР в годы Великой Отечественной войны. «Чтобы знания об истории были глубокими в старших классах, нужна грамотная программа в начальной школе. Без этого никуда. На уроках истории должно быть не просто интересно, они должны прививать уважительное, бережное отношение к великому наследию нашей страны». Татьяна Дьяконова отметила, что в Госдуме ожидают подробностей от Минпросвещения по поводу этой инициативы.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, выступая во вторник на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!», заявил, что теперь «историческое образование начнется в школах с первого класса». Позже он уточнил, что отдельных уроков истории с первого класса в школах вводить не планируется, изучать ее будут в рамках других предметов.