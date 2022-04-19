В регионе

Депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова считает, что изучение истории с первого класса сегодня как никогда необходимо

2 часа назад
12 посмотрели

Читайте нас в

Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова: Чтобы знания об истории были глубокими в старших классах, нужна грамотная программа в начальной школе. Депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова считает, что изучение истории с первого класса сегодня как никогда необходимо.

— Считаю, что очень важно изучать историю в начальной школе, — сказала Татьяна Дьяконова. — Ранее ко мне обращались родители учеников начальной школы по поводу корректировки программы такого предмета, как «Окружающий мир». Очевидно, что знаний об истории, которые ребята получают в рамках этого предмета, явно недостаточно. Родители высказывали свою озабоченность по поводу того, что темы по истории в начальной школе проходят поверхностно, что называется, «галопом по Европам».

Кроме того, депутат особо подчеркнула, что без глубоких знаний об истории своей страны, всемирной истории сегодня невозможно противостоять информационным войнам извне, направленным на фальсификацию истории, на принижение роли СССР в годы Великой Отечественной войны. «Чтобы знания об истории были глубокими в старших классах, нужна грамотная программа в начальной школе. Без этого никуда. На уроках истории должно быть не просто интересно, они должны прививать уважительное, бережное отношение к великому наследию нашей страны». Татьяна Дьяконова отметила, что в Госдуме ожидают подробностей от Минпросвещения по поводу этой инициативы.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, выступая во вторник на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!», заявил, что теперь «историческое образование начнется в школах с первого класса». Позже он уточнил, что отдельных уроков истории с первого класса в школах вводить не планируется, изучать ее будут в рамках других предметов.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Александр Пасынков завел официальную страницу в соцсети «Вконтакте» В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!»