Более 132 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыло в Россию с начала объявления эвакуации. Липецкая область одной из первых откликнулась на беду людей. Здесь созданы пункты временного размещения беженцев, в которых разместилось более 600 человек. Один из таких пунктов накануне посетила депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова. В интервью нашему изданию она рассказала о впечатлениях после встречи с жителями Донбасса, а также о том, какие законопроекты готовятся в Госдуме для смягчения последствий санкций Запада.

— Татьяна Ивановна, политическая ситуация в стране и мире сейчас касается каждого. Информации много, разобраться в ней непросто. Выскажите, пожалуйста, позицию депутатов Госдумы.

— Прежде всего выскажу свою позицию, но она абсолютно солидарна с позицией фракции «Единая Россия» в Госдуме. Президент своим решением о проведении спецоперации на Украине защищает не только наших граждан и соотечественников, находящихся там, но и ликвидирует потенциальную угрозу для безопасности России.

Сегодня происходит денацификация, то есть зачистка от оголтелых нацистов, разоружение националистских батальонов. Россия сегодня повторяет то, что уже однажды сделала во времена Великой Отечественной войны — освобождает Украину от нацистов, создавая возможности для мирного развития территорий. Если этого не делать, угроза будет повторяться вновь и вновь, последствия могут быть катастрофичными. Мы же помним, что такое нацизм, как он опасен для всего мира и человечества. Власти Киева при активной поддержке коллективного Запада перешли красную черту. Россия вынуждена встать на защиту мира, Россия сегодня не начинает, она заканчивает войну, которая длится в Донбассе уже более 8 лет.

— Российские парламентарии поддержали проведение военной спецоперации, как принималось это решение?

— Депутаты были едины в вопросе поддержки решения президента нашей страны. Ведь у объявленной президентом спецоперации — миротворческая миссия. Весь процесс направлен на мирную жизнь и защиту России, защиту русского мира.

— Вы приехали в регион в рамках депутатской недели. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы в приоритете?

— Главная повестка любой регнедели – общение с гражданами, решение их проблем. Эта неделя прошла под эгидой помощи жителям ДНР И ЛНР. Я встретилась с женщинами, детьми Донбасса, которые проживают в пункте временного размещения на базе центра «Лесная сказка». Важно было увидеть своими глазами, как они расселены, как организовано питание, как решаются вопросы оказания медпомощи, обучения.

Здесь продумано все до мелочей, чтобы люди чувствовали себя, как дома. Все на высшем уровне. Липецкая область очень оперативно оказала помощь людям и продолжает это делать. Огромное спасибо и волонтерам, которые занимаются с маленькими детьми, играют с ними. Очень важно, что старшие ребята уже занимаются в школах. Но, главное, как говорят сами жители Донбасса, с которыми мне удалось пообщаться, — это моральная поддержка, которая им оказывается в Липецкой области, благодаря слаженной, единой работе всех неравнодушных удалось отогреть сердца этих людей.

Кроме того, в рамках регнедели еще раз побывала в обновленном карьерном центре в Ельце, но уже с представителями малого бизнеса. Рассмотрели варианты сотрудничества малого бизнеса с карьерным центром – это обучение работодателей, помощь в подборе кадров, площадка для собеседований.

Большой блок вопросов, связанных с образованием и культурой, – капремонт школы в Ельце в рамках Народной программы «Единой России», реконструкция исторического центра этого города. Обязательно посмотрю, как идет строительство поликлинического корпуса и детского сада в селе Доброе, это тоже в рамках Народной программы партии. Ну и, конечно, моя любимая тема — соцконтракты, встречаюсь с гражданами, взявшими соцконтракты на открытие своего дела, обсуждаем их насущные вопросы.

— Возвращаясь к теме оказания помощи беженцам Донбасса. Если некоторые из них захотят остаться, как будут решаться вопросы с их трудоустройством?

— В целом настроение у людей такое – они очень рады, что их земля освобождается от нацистов, следят за всеми этапами спецоперации наших военных. И, конечно, они очень хотят вернуться домой, просто ждут – не дождутся, когда все закончится. Есть среди них те, кто думает остаться и работать здесь. Власти Липецкой области, как и другие регионы, сейчас прорабатывают вопросы трудоустройства этих граждан. Малый бизнес уже откликнулся и готов помочь с работой жителям Донбасса, есть незакрытые вакансии на крупных предприятиях. В Липецкой области работают многофункциональные кадровые центры, с помощью которых можно будет подобрать людям работу или помочь им пройти обучение, если у них будет такое желание. Я знаю, что одна из приехавших женщин уже смогла устроиться на работу в Липецкой области.

— У аграриев скоро весенняя посевная. В сложившейся ситуации вопрос продовольственной безопасности выходит на первый план. Планируется ли в связи с этим переориентация работы АПК на внутренний рынок? Будет ли это регулироваться на законодательном уровне?

— Очень актуальный вопрос. Накануне правительство РФ сообщило о новых мерах поддержки российского агропромышленного комплекса, которые будут способствовать повышению уровня продовольственной безопасности. Агробизнес, который участвует в реализации комплексных научно-технических проектов, может претендовать на получение специальных грантов. В этом году на эти цели предусмотрели более 1 млрд рублей. Уже подписано постановление правительства, расширяющее перечень направлений для получения таких грантов. Теперь гранты из федерального бюджета смогут получить сельхозпроизводители, реализующие проекты в области производства кормов для животных, развития селекции и семеноводства, улучшения генетики крупного рогатого скота. Что касается законодательного регулирования, то мы все время на связи с правительством и Минсельхозом. К примеру, сейчас на весенние полевые работы на льготные краткосрочные кредиты выделено 10,4 млрд рублей, есть опасение, что этого недостаточно. В случае поступления заявок от регионов на дополнительное льготное кредитование мы будем просить кабмин рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств.

— Какие действия власти всех уровней должны предпринять, чтобы нивелировать последствия экономических санкций для страны?

— Санкции, ограничения, которые вводит сегодня Запад в отношении нашей страны, — это вызов для нашей экономики. Но я напомню, что в разные периоды наша страна переживала моменты изоляции и в это время делала серьезные прорывы в разных сферах. Санкции – это еще и возможность развития ряда отраслей нашей экономики. В 2014 и 2015 годах, когда были введены санкции в отношении РФ, говорили о том, что для нашей страны настали самые тяжелые времена. Но мы развиваемся, живем, наша экономика не упала. Да, в связи с новыми ограничениями будут какие-то трудности, но с учетом заранее подготовленных мер мы будем стараться максимально ослабить эффект этих санкций, минимизировать вред для нашей экономики. Вообще что бы ни произошло, социальные обязательства государства, социальные гарантии перед населением будут выполняться. Как вы знаете, об этом не раз заявлял и наш президент, и правительство, и Федеральное собрание. Накануне при председателе Госдумы Вячеславе Володине был создан Совет по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций. Дума будет держать на контроле вопрос сохранения всех действующих мер социальной поддержки населения. Что касается конкретных шагов, то сейчас в оперативном режиме на всех уровнях власти обсуждаются меры, которые будут приняты в отдельных отраслях нашей экономики, которые являются наиболее уязвимыми. Один из примеров – подписание указа президентом РФ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли.

— Чему будут посвящены следующие заседания Госдумы? Есть ли четкое понимание, какие законы необходимо принять в ближайшем будущем?

— В ближайшее время мы рассмотрим предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом. Это, пожалуй, главный вопрос, который волнует сегодня большинство наших граждан. Есть ряд законопроектов по поддержке экономики, в частности, они предусматривают возможность вложения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги, оказание различных видов социальной помощи. Уже внесен законопроект, согласно которому наценки на социально значимые продукты в РФ будут ограничены 10 процентами – тоже очень важная тема. Еще один не менее актуальный вопрос – борьба с недостоверной информацией о спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. Вы видите, что в интернете сегодня огромное количество фейков. Настоящая информвойна. Есть предложение ввести ответственность за распространение такой информации, сейчас этот проект в разработке. Вероятно, рассмотрим его в ближайшее время.