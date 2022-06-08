Накануне депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова провела в регионе первое заседание рабочей группы федерального проекта «Единой России» «Зеленая экономика». Депутат является региональным координатором данного проекта. На заседании рабочей группы, в которую вошли представители региональных исполнительных органов власти, местного исполкома партии, представители предприятий, экоактивисты, были обозначены главные направления деятельности группы.

«Мы видим, какие глобальные изменения происходят сегодня в отечественной экономике. Причем, стремительно. Санкции Запада послужили большим толчком для развития многих наших отраслей, возрождения отдельных направлений, — сказала Татьяна Дьяконова. — В этой связи еще более актуальными становятся вопросы – как вывести экономику на зеленые рельсы при усилении технологических трендов, как внедрить лучшие экологические технологии в производстве и в сфере услуг? И что немаловажно – как сформировать в обществе осознанное экологическое поведение? Проект «Зеленая экономика» призван нам в этом помочь».

Депутат Госдумы рассказала, что цели проекта «Единой России» «Зеленая экономика» перекликаются с положениями Народной программы партии. В частности, в списке задач проекта — повысить энергетическую эффективность экономики страны, содействовать созданию высокопроизводительных рабочих мест, развивать технологии утилизации отходов производства и потребления.

«Проект «Зеленая экономика», как вы понимаете, очень многогранный. Для каждого члена нашей группы в соответствии с его опытом работы будет определен фронт работы, — отметила Татьяна Дьяконова. – Наша общая задача – проанализировать, как работают законодательные механизмы в рамках зелено-экономической повестки на региональном уровне, что мы можем совершенствовать, а какие практики взять для тиражирования на федеральном уровне. Думаю, что Липецкая область с ее природными ресурсами, мощной производственной и сельскохозяйственной базой, а также с традициями бережного отношения к природе и успешным управленческим опытом может стать отличной площадкой для реализации федерального проекта «Зеленая экономика».

Татьяна Дьяконова напомнила, что в Липецкой области успешно реализуется проект «Чистый воздух», для него уже разработаны системы мониторинга. Кроме того, в регионе работают уникальные учреждения — «Центр экологического проектирования» и Лесостепная опытная станция, их научная база может быть использована для реализации проекта «Зеленая экономика». Помочь в его реализации выразили готовность и представители крупнейшего российского предприятия – НЛМК, где уже ведется масштабная работа по охране окружающей среды.

Все предложения члены рабочей группы направят депутату Госдумы до 15 июня, а после совместного обсуждения приступят к их реализации.