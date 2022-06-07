С июня в стране вступает в силу ряд федеральных законов, которые направлены на социальную поддержку граждан. В первую очередь это повышение с 1 июня на 10% пенсий неработающих пенсионеров, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Как рассказала депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова, вслед за этим увеличиваются и другие социальные выплаты, поскольку их размер напрямую зависит от размера суммы прожиточного минимума.

«По поручению нашего президента с 1 июня будут проиндексированы социальные выплаты. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 500 млрд рублей, что позволит оказать поддержку более чем 50 млн человек, — сказала Татьяна Дьяконова. — Другая важная мера — государство будет информировать граждан о том, какие льготы и пособия им положены. Не нужно будет доказывать, что тебе полагается то или иное пособие, собирать множество справок для этого».

По словам депутата Госдумы, в законе прописано, что все данные о человеке из разных структур будут собираться автоматически и передаваться в Единую государственную информсистему соцобеспечения.

«Все, что нужно для назначения пособия, органы соцзащиты сами возьмут из этой системы. И это важно, — подчеркнула Татьяна Дьяконова. — Человек не должен быть юристом и тем более не должен выбивать льготы, государство само инициирует поддержку. Особенно если речь идет о сложной жизненной ситуации, когда у человека просто нет ресурсов вникать в эти бюрократические тонкости».

Депутат Госдумы особо отметила то, что прописанная в законе автоматизированная система соцобеспечения позитивно скажется на межведомственном взаимодействии, а, значит, и на сроках оказания социальной поддержки человеку.

В числе важных Татьяна Дьяконова также назвала принятый в первом чтении законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет, а также принятые в окончательном чтении законы о сохранении за выпускниками школ права на получение пенсии по потере кормильца до 1 сентября и возможности детей-сирот регистрироваться по адресу местной администрации до получения собственного жилья.