Депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова накануне проверила, как идут работы по возведению альтернативного моста через реку Становая Ряса в Чаплыгине, который строят на время ремонта существующего. Введение сооружения в районе улиц Заречной и Клубной в эксплуатацию позволит приступить к капитальному ремонту переправы, которая расположена в самом центре города – на улице Советская. Работы включены в Народную программу «Единой России», их проведут благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

— Мы видим сегодня, что в Чаплыгине проходят масштабные строительные работы. Стартовал очень важный для города инфраструктурный проект, — говорит Татьяна Дьяконова, — Работы очень много, окончание капремонта существующего моста запланировано на конец следующего года. Важно, чтобы жители города, проживающие в разных частях, не почувствовали дискомфорт в связи с проводимыми работами. Поэтому оперативно, а главное – качественно — строится временный мост.

Как рассказали Татьяне Дьяконовой строители, временный мост будет отвечать всем нормам безопасности. Движение по нему планируют запустить уже осенью. После этого сразу приступят к капитальному ремонту существующей переправы.

В свою очередь глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов отметил, что по новому мосту можно будет передвигаться в конце следующего года.

Всего в этом году в Липецкой области в рамках нацпроекта стартовал ремонт семи мостовых сооружений, два из них, включая чаплыгинскую переправу, согласно контрактам, сдадут в 2023 году.