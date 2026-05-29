Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова провела прием граждан в Добринском округе. Об этом она поделилась в своих соцсетях.

“Встретилась с начальником Нижнематренского территориального отдела Сергеем Бирюковым. Он рассказал мне о том, что в селе Ольховка очень не хватает пешеходной дорожки, о чем жители не раз писали в соцсетях.

Село небольшое, оно находится прямо на оживленной трассе, ведущей на Воронеж. У жителей, а здесь проживает 250 человек, есть проблема с передвижением по селу. Нет пешеходной дорожки. И пожилым, и семьям с детьми приходится ходить по обочине дороги с интенсивным автодвижением. Особенно опасно такое передвижение для юных велосипедистов.

Конечно, так быть не должно. Создание пешеходной зоны для жителей — это базовая потребность, от которой напрямую зависит качество жизни в селе. Именно такие задачи ставит перед нами «Народная программа» Единой России.

Обсудили этот вопрос с главой Добринского округа Александром Пасынковым. Он будет решен до 10 августа. Буду держать этот вопрос на контроле. Остаемся на связи с жителями и администрацией округа”, – написала Татьяна Дьяконова по итогам встречи.