Депутат Госдумы («Единая Россия») Татьяна Дьяконова, активисты «Молодой гвардии Единой России» и волонтёры акции «МыВместе» поздравили участника Великой Отечественной войны, труженика тыла Ивакина Василия Игнатовича и его супругу Раису Владимировну с Днем Победы. Вместе они возложили цветы к стеле «Тербунский рубеж», к памятнику погибших в годы Великой Отечественной войны.

– Бесспорно, вклад тружеников тыла в Победу нашей страны над фашизмом был огромным. Победу в тылу ковали женщины, дети, старики. Важно помнить и об их героизме, — напомнила Татьяна Дьяконова, — Сегодня мне посчастливилось пообщаться с участником Великой Отечественной войны Василием Игнатовичем Ивакиным и его супругой. Василию Игнатовичу было всего 10 лет, когда ему пришлось трудиться на самых тяжелых участках. И таких историй трудовых подвигов очень много. «Всё для фронта, всё для победы!», «В труде – как в бою!» – это не просто лозунги тех лет, таким был общий настрой в обществе, неважно, в городе ты живешь или в селе, взрослый ты или еще совсем юный. Тыл и фронт – были едины, и это приблизило Победу нашей страны над фашизмом!

Василий Игнатович родился в с. Озерки в многодетной семье. «Когда началась война, мы жили на Украине. И пешком отправились на родину – в Липецкую область. Шли практически 5 лет, по дороге, там, где останавливались, приходилось много работать на равных со взрослыми. Тяжелые были времена, но была огромная вера в нашу Победу», — вспоминает Василий Игнатович.

Как отметили волонтеры, минуты общения с участниками Великой Отечественной войны бесценны, это «наша возможность узнать из первых уст о тех страшных событиях, сохранить историческую правду о Победе нашей страны».

– Радует то, что в Липецкой области не только активно поддерживают ветеранов и участников Отечественной войны, но и бережно хранят давнюю традицию общения молодых ребят с участниками тех событий, – подчеркнула в свою очередь Татьяна Дьяконова.

Депутат Госдумы и волонтеры помогли семье участника Великой Отечественной войны с уборкой дома – помыли окна и украсили их по случаю Дня Победы. За чашкой чая Василий Игнатович и супруга рассказали о событиях войны.

В Тербунском районе с 1941 по 1943 годы проходила линия фронта, шли ожесточенные оборонительные бои. Число погибших солдат и офицеров на тербунской земле составляет около 30 тысяч человек. В боях на территории Тербунского района принимали участие более 30 крупных воинских формирований Советской Армии. Здесь остановили врага и не дали двинуться ему вглубь нашей страны, подготовив тем самым успешное контрнаступление в Воронежско-Касторненской операции.