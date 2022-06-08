В Липецке прошло награждение победителей образовательного марафона «Твой старт», организованного АНО «Россия – страна возможностей» совместно с Клубом Лидеров России «Эльбрус». Марафон представляет из себя серию обучающих мастер-классов для школьников 7-11 классов с интерактивными заданиями, которые проводили участники конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы.

С приветственным словом выступила председатель Клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Государственной Думы от Липецкой области Татьяна Дьяконова.

«Вы выполняли различные задания, слушали мастер-классы, научились новому. Я благодарю вас за креатив и вовлеченность. То, что вы дошли до конца марафона, говорит о вашей целеустремленности. Надеюсь, что финал марафона «Твой старт» послужит прекрасным началом для знакомства с платформой АНО «Россия – страна возможностей», и мы увидим вас в рядах победителей многих других проектов, – сказала Татьяна Дьяконова. – В своих видеоотзывах вы говорите о том, что марафон «Твой старт» многим из вас помог расширить кругозор, выбрать и скорректировать путь развития.

Такие цели с самого основания ставит и клуб «Эльбрус». Они остаются неизменными – делать мир вокруг себя лучше, показывать возможности для развития, демонстрировать ответственное лидерство. Отрадно, что уже четвертый год наши цели воплощаются в самые разные форматы, а у молодежи появляется еще больше возможностей взаимодействия с Лидерами России».

Первый Заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области Светлана Кирина поделилась впечатлениями от мероприятия.

«Образовательный проект «Твой старт» – это очередной конкурс, который проводится в рамках платформы «Россия – страна возможностей». Школьники, как и взрослые, пытаются показать себя, проявить свои качества и благодаря президентской платформе у них есть возможность пробовать себя в самом большом количестве проектов. Отрадно, что Липецкая область стала одним из четырех регионов, где прошел марафон. Надеюсь, что участие в этом марафоне «Твой старт» позволит ребятам не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, обрести полезные навыки и новых друзей, с которыми они в завтрашнем дне проявят себя».

В рамках финала марафона «Твой старт» ребята познакомились с Александром Сирицей – победителем четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Он рассказал школьникам свою историю успеха

«Финал марафона «Твой старт» – энергетически заряжающее мероприятие. Я рассказал ребятам о своей карьере, своем пути и был приятно удивлен обилием и качеством вопросов, которые поступили в ответ. Буквально полторы недели назад мы задавали точно такие же вопросы первым лицам страны в рамках суперфинала конкурса «Лидеры России»!» – поделился Александр. – Мы привыкли, что в школе учат «твердым» навыкам и в меньшей степени уделяется внимание лидерским качествам. В современном изменчивом мире лидерские качества – умение проявить себя и заявить о себе, сориентироваться в сложной ситуации – нужно прививать детям со школьной скамьи. Я поддерживаю и проект «Академия лидерства» клуба «Эльбрус», и марафон «Твой старт», считаю, эти знания необходимым стартовым набором для начала лидерского пути».

Первое место по итогам марафона «Твой старт» заняла Ирина Агеева из 8 класса МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца». Она поделилась впечатлениями от образовательного марафона: «Мне больше всего заполнился урок по финансовой грамотности – я научилась вести доходы и расходы. После марафона чувствую, что стала более ответственно подходить к делу, появилась смелость и уверенность в себе».

Ученица 10 класса МБОУ Гимназия №11 Дарья Грудина заняла второе место в марафоне «Твой старт». Она отметила, что мастер-класс «финансовая грамотность» в рамках марафона стал для нее хорошим опытом, ведь в будущем девушка хочет работать в сфере финансов и банковского дела. Она также добавила, что благодаря марафону и его структуре стала более ответственной, пунктуальной и научилась стремиться к мечте.

Тройку победителей замкнула семиклассница Анна Клыкова – ученица МБОУ СОШ с.Красное. Ей особенно запомнился мастер-класс по искусственному интеллекту, а по итогам марафона она научилась ставить цели. Анна поделилась, что навык постановки целей поможет ей как в учебе, так и в ее хобби.

В 2022 году клуб Лидеров России «Эльбрус» создал «Академию лидерства» – социальный проект, где Лидеры России проводят социально-образовательные мастер-классы, мероприятия и образовательные марафоны для школьников и студентов, создавая мотивирующую среду для их развития. Марафон «Твой старт» начался в апреле 2022 года – к участию приглашались ученики 7-11 классов. Всего марафон включал в себя 6 онлайн этапов, в рамках которых ребята набирали очки. В рамках марафона участники прошли онлайн-квиз на знание своего региона, мастер-классы от Лидеров России по различным темам: уроки лидерства, финансовая грамотность, уроки профессиональной ориентации, уроки памяти и славы, патриотические занятия, мастер-классы в сфере искусственного интеллекта и театрального искусства.

Марафон «Твой старт» прошел впервые в пилотном формате в четырех регионах страны – Курской, Липецкой, Курганской областях и Камчатском крае. В дальнейшем организаторы планируют запустить его на федеральном уровне.