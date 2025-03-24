Депутат облсовета навестил тружеников тыла

14 марта депутат областного Совета депутатов Геннадий Крутских побывал в Среднематренской сельской администрации, где вместе с ее главой Ниной Гущиной вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» уважаемым жителям села, труженикам тыла: Калиничевой Нине Петровне, Бодровой Александре Алексеевне, Губиной Раисе Константиновне, Коноваловой Раисе Сергеевне, Власовой Любови Дмитриевне.

Бодрова Александра Алексеевна (1931 г. р.) — уроженка с. Средняя Матренка. Она была в числе тех, кто в тылу вносил свой вклад в нашу Победу. С началом войны работать пошла еще десятилетней девчонкой. Босиком (обуви не было) таскала тяжелые снопы в копны. Домой возвращалась с израненными о стерню ногами, из которых сочилась кровь. А когда девочке одиннадцать лет исполнилось, ее конюхом поставили. Как надеть хомут, если до шеи лошади не дотянуться? Но умные животные сами становились перед ней на колени…

Власова Любовь Дмитриевна (1931 г. р.) родилась в селе Верхняя Матренка. В возрасте 14 лет начала трудиться на полях родного колхоза, находилась на самых важных работах, связанных с посевной, уборочной.

Много лет была свекловичницей. Ее стаж исчисляется 30-ю годами. Вдова, вместе с мужем родила и воспитала шестерых детей.

Губина Раиса Константиновна (1930 г.р.) родом из д. Александровки. В годы Великой Отечественной войны, окончив 5 классов, работала в колхозе «Воля»: полола свеклу, сортировала зерно на току, а затем засыпала его в зернохранилище, молола зерно на корм скотине… В дальнейшем трудилась в родном колхозе свекловичницей до самого выхода на заслуженный отдых. За свой труд имеет множество грамот и благодарностей.

Вместе с супругом Иваном Матвеевичем воспитала двоих детей, которые подарили им четверых внуков и восьмерых правнуков!

Коновалова Раиса Сергеевна (1932 г. р.) — уроженка с. Пушкино, была третьим ребенком в многодетной семье. В 1941 году ее отец погиб под Смоленском, в последнем письме своей жене он поздравил ее с рождением седьмого ребенка, но так и не узнал, кто появился на свет: сын или дочь.

Мама Мария Даниловна трудилась в колхозе свинаркой. Работа очень тяжелая, приходилось быть на свинарнике целыми сутками, особенно при опоросе. А потому работа по дому ложилась на плечи детей, которые еще и ходили помогать маме на ферме.

Рая окончила только три класса и пошла работать в колхоз. Женщины летом вязали снопы, а дети их носили. Работала на току на ручной сортировке. Была плугочистом, прицепщицей. На волах ездила на станцию Хворостянка за сортовыми семенами для колхоза. А в 1957 году Раиса окончила курсы и устроилась на Пушкинский спиртзавод, где и проработала до выхода на пенсию.

Сейчас живет в с. Средняя Матренка с дочерью Мариной, которая после окончания Воронежского сельхозинститута по распределению приехала работать в колхоз имени Чапаева.

Калиничева Нина Петровна (1932 г. р.) родилась в с. Малая Демшинка. Её детство прошло в деревне Орлы, где она проживала с родителями в большой крестьянской семье деда. Три взрослых сына с семьями и дочь жили в одном доме, где слово отца было законом. Нина помогала по дому с 4 лет, пекла с мамой хлеб на всю семью.

В 1939 году, когда ей исполнилось 7 лет, родители переехали в Подмосковный совхоз. Там их и застала война. Отца сразу же забрали на фронт. Мать с дочерью не успели эвакуироваться и зимой 1941 года оказались в оккупации, пережив все ее ужасы.

Домой отец не вернулся, пришло казенное письмо, где сообщалось, что Чернышев Петр Васильевич пропал без вести под Сталинградом.

После освобождения от немецкой оккупации Нина с мамой вернулась на родину, в деревню Орлы Добринского района. Там она училась в школе, где на 6-7 человек был один учебник, а писать приходилось на газетах чернилами из бурака. Все остальное время работала в колхозе, как все подростки, растила хлеб для фронта, собирала колоски, шила кисеты, вязала варежки и носки для солдат.

Нина окончила 7 классов на одни пятерки. Но дальше учиться ей не пришлось, так как в 1948 году умерла её мама. Осталась одна, всё время проводила в работе, трудилась в поле, где пахала и косила, управляя лошадьми.

В 1951 году Нина вышла замуж за Калиничева Ивана Васильевича и переехала в Среднюю Матренку. Жить стали в небольшом саманном домишке, который топился дровами. Вскоре ее семья получила колхозную квартиру. Нина Петровна родила и воспитала 7 детей: 6 сыновей и одну дочь. С мужем прожила 50 лет (его не стало в 2001 году). Работала до шестидесяти, сначала свекловичницей — эта маленькая, хрупкая женщина грузила свёклу на огромные грузовики вручную бурмаками. В 1982 году пошла на пенсию и еще 10 лет отработала техслужащей в школе.

Среди её наград медали «Медаль материнства» 1 и 2 степени, «Ветеран труда», почетный знак «Слава Матери», удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны».

Все время она мечтала найти могилу или хотя бы место гибели своего отца, писала во все военные архивы, но кроме двух строчек «пропал без вести» ничего не получила, так до сих пор и ждет вестей о своем отце.

Сейчас Нина Петровна живет вместе с сыном Геннадием. Трудовая закалка, полученная в молодости, пригодилась ей на всю жизнь. Сейчас ей 93 года, но она ни одной минутки не посидит, все хлопочет, старается всех накормить, продолжает вести активный образ жизни, не мирится со старостью и недугами. А иначе она не умеет.

Она вырастила не только 7 детей, но и помогала в воспитании 13 внуков и 8 правнуков. Они все очень любят бабушку и заботятся о ней.

P.S. В тот же день в рамках Недели приёмов граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере депутат облсовета, член партии «Единая Россия» Геннадий Крутских провел прием граждан Среднематренского поселения.