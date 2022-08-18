Для многодетных семей на округе №2 прошла акция «Мой первый портфель». Ее организатором с 2010 года выступает депутат Липецкого областного Совета депутатов Ольга Митрохина. Так, свой первый учебный год первоклассники из многодетных семей начнут с новыми ранцами с полным набором необходимых канцтоваров.

— Собрать ребенка в школу — удовольствие недешевое, а, если учеников два или три в семье тем более. Все это хорошо знакомо многодетным родителям. Поэтому мы придумали акцию, которую традиционно проводим перед началом учебного года, — отметила Ольга Митрохина.

За 12 лет существования депутатского проекта, подарки к школе получили около тысячи первоклассников из многодетных семей. Для детей и их родителей также организовали праздник с конкурсами.

Депутат Ольга Митрохина в ходе встречи обсудила с родителями и педагогами вопросы по безопасности на школьных маршрутах, освещению улиц и оснащению детских площадок и школьных стадионов в округе.