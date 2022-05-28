Ученики 54-ой школы встретились с липецким офицером, десантником, участником спецоперации на Украине. В уроке патриотизма также приняли участие ветераны боевых действий и депутат облсовета Юрий Логинов.

Во время исполнения служебного долга военнослужащий получил ранение и был госпитализирован в Москву. В военный госпиталь ему писали второклассники 54-ой школы. Всего от ребят поступило более 30 писем со словами поддержки наших бойцов.

— Мы писали письма раненным солдатам, желали им выздоровления, счастья и исполнения всех желаний. Хотели поддержать их, чтобы они могли и дальше защищать нашу Родину, — поделилась второклассница Юлиана Орёл.

Послания с рисунками были подготовлены в рамках акции «Письмо воину», организованной Липецкой областной общественной организацией поддержки и содействия ветеранам и инвалидам боевых действий «Ветеранское братство».

Кроме того, они выступили организаторами сегодняшнего мероприятия, в ходе которого дети подготовили выступления, видеоролики и вопросы липецкому герою.

— Депутатский корпус считает своим долгом поддержать наших защитников, которые участвуют в спецоперации. Особенно сейчас, в условиях искажения информации, такие мероприятия должны проводиться как можно чаще. Для подрастающего поколения — это наглядный пример патриотизма и того, что подвиги, совершаемые в наше время не менее важны, чем подвиги совершенные прежде, — отметил депутат облсовета Юрий Логинов.