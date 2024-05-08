В селе Дурово по инициативе местных жителей создан парк в память о погибших воинах имени Сергея Кабанова. Воплотить проект в жизнь помог депутат областного Совета, генеральный директор ООО «Гелиос» Геннадий Крутских.

— Парк построили на средства местных спонсоров и за счет программы «Комплексное развитие сельских территорий». Пространство поделено на три зоны: детская, зона отдыха и спортивная. Установить памятник погибшему воину помог Геннадий Крутских. Над его созданием работала мама погибшего парня, — отметила глава администрации сельского поселения Дуровский сельсовет Любовь Жданова.

В канун 9 Мая в парке провели субботник. Жители села не только убрали мусор, но и высадили вторую аллею туй. Приобрести и посадить их также помог депутат облсовета по округу Геннадий Крутских.

— Красиво стало, очень хорошо. Появились качели, детская площадка, беседка. Можно прийти с внуками и отдохнуть, — рассказала местная жительница Наталья Долгошеева.

В планах строительство второй очереди парка. Планируется оборудовать спортивную зону, установить тренажеры и детскую баскетбольную площадку с резиновым покрытием.

— Стараемся во всем помогать. До этого я был районным депутатом на протяжении трех созывов. План работы с избирателями у нас уже многолетний. Здесь помогли не только с парком, но и с освещением в селе. Сейчас занимаемся восстановлением Дома культуры. Помогаем решать житейские проблемы по всему району, — отметил депутат облсовета Геннадий Крутских. — Местный бизнес должен быть социально ответственным, помогать муниципалитету.