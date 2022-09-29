Очередной прием граждан провел в Добринке депутат областного Совета от партии «Единая Россия» Геннадий Крутских.

Среди целого ряда насущных вопросов и тем, с которыми жители Добринского района обратились в общественную приемную партии, особняком выделялся один. Пенсионерка Валентина Александровна Доренкова, проживающая в поселке Кооператор, просила помочь в регистрации жилого дома. Дело в том, что ее жилище было в 1964-м году предоставлено ее матери за хорошую работу от совхоза «Сафоновский». Прошли годы, и настало время его отремонтировать.

— Своих средств на это не хватало, — пояснила В. Доренкова, — я решила обратиться за помощью к районным властям. Когда стали разбираться, оказалось, что мой дом по документам, вообще, нигде не числится. Его нет, получается. Природный газ мне сюда подвели, за воду и свет платила и плачу, а доказать тот факт, что дом есть, не могу. Вот с такой головоломкой я к вам и пришла.

Геннадий Крутских внимательно изучил те немногие справки, которые женщина захватила с собой. К слову, в паспорте Доренковой в графе прописка значилась ее улица и дом.

— Значит, не все так плохо, — сказал депутат, — дайте нам немного времени, и мы постараемся не только внести ясность в этот запутанный вопрос, но и оказать конкретную помощь в легализации дома. Возможно, когда при ликвидации Сафоновского сельсовета передавали документацию в Добринку, часть оказалась в архиве. Не волнуйтесь, ваше обращение взято под контроль, о результатах наших действий мы Вам сообщим.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Полунин, который вел протокол приема, сообщил, что в этот день, помимо очных обращений, граждане задавали вопросы и по телефону.