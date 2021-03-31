На встрече с депутатом Липецкого областного Совета депутатов, членом партии «Единая Россия», председателем Совета директоров АО “Энергия” Владимиром Архипенко глава Успенского сельского поселения Становлянского района Любовь Захарова озвучила необходимость в финансовой помощи для продолжения запланированных работ в храме Успения Пресвятой Богородицы, который был возведён 197 лет назад. Об этом в своем Инстаграм рассказывает глава Становлянского района Сергей Никитин.

В конце 1930-х годов церковь была закрыта, более 50 лет использовалась не по назначению. Сегодня святыня требует серьёзных вложений.

Летом 2018 года по предложению отца Александра Анюхина, жителей и по благословению благочинного Димитрия Кадуры было принято решение восстанавливать храм. На сходе граждан создали инициативную группу, возглавил которую Иван Хромов. Своими силами земляки расчистили от мусора три церковных притвора. На пожертвования прихожан восстановлен купол, установлен крест, будут вставлены 10 пластиковые окна.

Владимир Архипенко, оказывающий значимую поддержку в возрождении святынь Измалковского, Долгоруковского, Становлянского, Елецкого и других районов, сразу дал положительный ответ становлянцам. 500 тысяч рублей выделены депутатом-единороссом на строительные материалы для реставрации фасада церкви и ряда внутренних работ.

“Сегодня вместе с советником председателя Совета директоров АО «Энергия» Сергеем Федосеевым мы побывали в храме с. Успенское, обсудили с местными жителями фронт работ, которые начнутся уже в ближайшее время. Порадовали активность и неравнодушие селян, объединившихся ради общего дела. Земляки, вместе мы сможем сделать гораздо больше!”, – написал Сергей Никитин.