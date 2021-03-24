Депутат Липецкого областного Совета Владимир Архипенко провел серию встреч с жителями Елецкого, Становлянского и Краснинского районов. Это один из самых опытных парламентариев – в облсовете он работает, начиная с 1998 года. Вместе активистами и руководителями муниципалитетов народный избранник обсудил итоги совместной работы и проекты на перспективу.

– Все что мы намечали сделать, начиная с 2016 года, мы на 90-95 процентов выполняли. В депутатской работе принцип у меня один – никогда не обманывай. Если можешь сделать – сделай. Пообещал – обязательно сделай! – сказал на встрече Владимир Архипенко.

На карте Елецкого района трудно найти муниципалитет, в развитии которого не принимал бы участие депутат Владимир Архипенко. Военно-мемориальный комплекс «Знамя Победы» был открыт к 70- летию Победы в Великой Отечественной войне. В 1941 году под Ельцом проходила линия обороны. Часовня на этом историческом месте появилась при финансовой поддержке депутата регионального парламента Владимира Архипенко.

– На стенах часовни мы написали имена двухсот воинов, которые погибли при Елецкой наступательной операции. Здесь мы проводим памятные мероприятия, встречаем гостей района и Ельца. Этот комплекс стал символом нашего района, – рассказал глава сельского поселения Лавский сельсовет Вадим Овсянников.

Село Александровка еще несколько лет назад было заброшенным. Сегодня здесь появилась новая улица Владимирская, создается новый поселок.

Построен и развивается современный туристический комплекс – две гостиницы, бассейн, пять расчищенных и зарыбленных озер, гектары молодого леса, конюшни. Отдыхать сюда приезжают не только жители области, но и гости из других регионов. Только в этот депутатский проект вложено около полумиллиарда рублей. Дополнительно создано около 60 рабочих мест.

– Для людей очень удобно, когда не нужно уезжать куда-то на заработки, чтобы получать хорошие деньги. А для района, безусловно, важен туристический поток. Ведь это дополнительные налоговые отчисления, это привлекательность территории. А туристы с большей охотой едут туда, где есть удобная и комфортная инфраструктура, – отметила председатель Совета депутатов Елецкого района Екатерина Хрусталева.

Под особой опекой депутата Архипенко местные храмы. Сейчас при его поддержке ремонтируются церкви в Ельце, Нижнем Ворголе. Георгиевский собор в селе Казаки восстановили буквально из руин.

– 10 лет назад храм представлял собой печальной зрелище, – вспоминает настоятель собора иерей Дионисий. – Колокольни не было. Ее пришлось поднимать с земли. В этом деле у нас нашелся помощник. Владимир Александрович очень помог в восстановлении храма.

Еще один крупный проект Владимира Архипенко направлен на замену окон в сельских детских садах, школах, домах культуры и амбулаториях. Для этой работы им был построен специальный цех.

А в селе Каменское благодаря Владимиру Александровичу появился производственный класс, где ребята со школьной скамьи могут освоить токарное ремесло и сразу получить профессию и разряд. Второй такой класс планируется открыть в селе Талица. Депутат Архипенко уже включил этот вопрос в план своей работы на ближайшее время.