При поддержке депутата облсовета от фракции «Единая Россия» Владимира Архипенко в школе села Каменское Елецкого района открыт производственный̆ класс с самым современным оборудованием. Здесь местные школьники осваивают токарное мастерство и сразу могут получить профессию.

Депутат Владимир Архипенко оказывает помощь Каменской школе уже на протяжении многих лет. Только на приобретение оборудования для производственного класса народным избранником было выделено 1,5 миллиона рублей. Теперь у школьников Елецкого района есть возможность оттачивать мастерство на самых современных станках.

Мне очень нравится заниматься в этом классе. Умение работать с токарными станками очень помогает мне в домашнем хозяйстве. Теперь не нужно ехать в город за новой деталью, я могу её сделать сам, – рассказал ученик 11 класса Костя Образцов.

По словам главы Елецкого района Олега Семенихина, производственный класс пользуется большой популярностью у юных ельчан. Заниматься сюда приезжают учащиеся из разных школ района. В прошлом учебном году три мальчика получили свидетельство об окончании учебно-производственного класса с присвоением квалификации токарь 6 разряда. В этом году такая квалификация присвоена уже шестерым. После окончания школы ребята могут идти работать на производство.