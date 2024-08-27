В Елецком районе прошёл форум молодёжных парламентов, которых объединил депутатов и экспертов из 17 регионов ЦФО. Рабочей площадкой второго дня стал «Кванториум» в Ельце. Там прошли образовательные лекции и семинары.

Участники форума говорили о молодёжной политике и сохранении традиций. Спикеры национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» рассказали о механизмах взаимодействия с молодёжью и поделились практиками, которые разработали специалисты университета. Также собравшиеся обсудили тему информационных войн, которые развязывают западные страны и поговорили о мерах государственной поддержки семей участников СВО. Напомним, что на протяжении двух дней молодые депутаты дискутировали на актуальные темы, слушали мнения экспертов и участвовали в интеллектуальных квизах.

«Впечатления замечательные. Очень радушный приём, классная атмосфера. Радует, что нас периодически перемешивают: мы знакомимся, ближе общаемся, и очень интересные материалы нам дают. Я в восторге, всё нравится», – поделилась впечатлениями с «Липецким временем» заместитель председателя Молодёжного парламента Брянской области Елена Пасконная.

«Основной посыл и контекст этого форума в том, что сейчас в разных субъектах немного разрозненно построена работа с молодыми парламентариями. А тут при поддержке Мосгордумы и полпреда Игоря Щёголева мы начинаем выстраивать единый контур, структуру и работу всех молодых парламентов в ЦФО», – объясняет председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков.

«Радует, когда молодые люди любят свой регион и хотят сделать его лучше. Наша молодежь активно участвует во Всероссийских молодежных конкурсах, выигрывает федеральные гранты. Будем поддерживать нашу молодежь и дальше и вместе реализовывать новые идеи», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.