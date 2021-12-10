На сессии регионального парламента депутаты рассмотрели и большинством голосов одобрили кандидатуру первого заместителя главы администрации Липецкой области. На эту должность Игорь Артамонов предложил своего вице-губернатора Александра Рябченко.

– Профессиональный подход и высокая компетенция Александра Николаевича, его способность генерировать идеи, принимать управленческие решения позволят не только обеспечить высокий уровень дальнейшего развития курируемых им отраслей, но и помогут повысить качество исполнительной власти в целом, – отметила на сессии, начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области Елена Гончарова.

Во вступительной речи Александр Рябченко отметил, что его семья исторически связана с нашим регионом. Бабушке областной Совет присваивал звание ветерана труда, а дедушка еще в 70-е годы считался одним из лучших тружеников Лев-Толстовского района.

– Это назначение – серьезная ответственность. Я готов взять ее на себя, чтобы с честью и достоинством выполнять эту работу и трудиться на благо Липецкой области, – отметил Александр Рябченко.

Александр Николаевич Рябченко родился в 1987 году в городе Новый Уренгой Тюменской области. В 2009 году окончил Государственный университет управления, в 2014 году – Сингапурский институт управления и развития.

Прошел путь от инженера до заместителя главы администрации Липецкой области. В его ведении вопросы – обеспечения деятельности главы администрации Липецкой области и администрации Липецкой области, экологии, дорог и транспорта, развития институтов гражданского общества, взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области