Сегодня в праздник Крещение Господне Владыка Арсений Митрополит Липецкий и Задонский провел процедуру освящения банных комплексов, предназначенных для участников спецоперации.

Церемония прошла у Христорождественского собора в Липецке. В ней приняли участие спикер облсовета Дмитрий Аверов, первый заместитель Губернатора Липецкой области Александр Рябченко и депутаты регионального парламента.

Банные комплексы, предназначенные для наших военнослужащих, были закуплены депутатами облсовета от фракции “Единая Россия”. С такой просьбой к народным избранникам во время доставки на Донбасс гуманитарного груза обратились сами мобилизованные ребята.

Как отметил Митрополит Липецкий и Задонский Арсений, такая помощь облегчит исполнение воинского долга нашим землякам, которые находятся при исполнении.

— Мы в силу своей религиозности и чина молитвенно их всегда поддерживаем, — сказал Митрополит Липецкий и Задонский Арсений.

— Это была просьба наших ребят из той части, которую мы посетили накануне Нового года. Парни сказали нам, что хотелось бы баню. У них была самодельная, созданная в полевых условиях. Мы, когда вернулись, сразу нашли вот такой вариант. Оперативно в эту работу включились партия “Единая Россия”, Правительство области и лично Губернатор. Сейчас вместе мы формируем новый большой гуманитарный груз, в который войдут бытовые приборы, медикаменты и необходимое снаряжение, — отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

В ближайшее время гуманитарный груз и бани на специальных прицепах будут доставлены в зону СВО.