Сегодня на седьмой сессии Липецкого горсовета парламентарии рассмотрели итоги публичных слушаний и проект «О внесении изменений в Устав городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации».

Изменения в документ подготовлены в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством. Всего правки затронут 14 статей главного документа города.

В Уставе появится статья «Инициативные проекты». Она направлена на создание правовых и финансовых основ для развития инициативных проектов, как одной из форм участия жителей города в осуществлении местного самоуправления. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора будет устанавливаться городским Советом.

Также расширен перечень вопросов местного значения: теперь к ним относится выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов для внесения в ЕГРН. Главный документ города дополняется положениями, которые предусматривают право органов местного самоуправления на предоставление участковым и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником данной должности. А также на осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольной, наркотической и иного токсического опьянения.

Вносятся изменения в порядок формирования Общественной палаты города. Теперь 12 человек будут утверждаться городским Советом, еще 12 – Главой города, и еще 12 – по результатам конкурсного отбора членами Общественной палаты.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений на проект изменений не поступило.

Парламентарии единогласно поддержали вносимые в Устав города изменений.

– Значимое для липчан изменение в Уставе города – инициативные проекты. Это позволит горожанам определить мероприятие, имеющие приоритетное значение, и внести это предложение в органы власти, – пояснил спикер горсовета Александр Афанасьев. – В остальном, каких-то серьезных изменений в Устав нет. Многие правки носят технический характер. Привели главный документ города в соответствие с действующим законодательством.