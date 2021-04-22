Сегодня на комиссии в Липецком горсовете представители мэрии представили информацию об эффективности использования спортивных сооружений.

Как доложил заместитель председателя департамента по физкультуре и спорту Сергей Конопкин, в Липецке 211 тысяч человек от 3 до 79 лет (44%) систематически занимаются физкультурой и спортом. В прошлом году в городе работали 766 спортивных объектов, из них 775 – в муниципальной собственности. На протяжении последних трех лет отмечается рост загруженности объектов. В 2015 году средняя загруженность спортобъектов составляла 59,2%, то в 2020-м уже 65,8%.

Сергей Конопкин сообщил о задачах развития физкультурно-спортивной отрасли в 2021 году: это дальнейшее развитие инфраструктуры физкультуры и массового спорта, в том числе, на основе применения малобюджетных проектных решений шаговой доступности; проведение различных спортивных мероприятий для различных возрастов и социальных групп, включая маломобильные; реализаций комплекса ГТО; пропаганда ЗОЖ и занятий спортом.

Первый вице-спикер Борис Понаморев спросил о развитии в Липецке спортивных плоскостных сооружений, и в частности о том, когда сдадут стадион «Литейщик». По его мнению, в городе явно не хватает футбольных полей.

По словам Сергея Конопкина, все существующие стадионы «Сокол», «Пламя» и «Янтарь» загружены. «Литейщик» пока находится в «замороженном» состоянии. С подрядчика через суд добиваются устранения недоделок.

Борис Понаморев предложил обсудить с департаментом образования возможность выделения участков земли рядом со школами, где это возможно, и строить там спорткомплексы по примеру того, что работает на ул. Моршанская в Матырском. Причем, не только для футбольных секций, но и других.

Депутат по округу №21 Андрей Захаров поднял вопрос о состоянии стадиона в Военном городке.

На одной из комиссий я задавал вопрос по его принадлежности. И мы сделали общий вывод, что он бесхозный. Стадион разрушается! В настоящее время 90% сидений оторваны, покрытие поля уже требует ремонта. Прошу вас инициировать работу по спасению этого спортивного объекта, – обратился к представителям мэрии Андрей Захаров. – Пока решается вопрос по передаче Военного городка в муниципалитет, данный объект придет в упадок. И потом будем искать деньги, чтобы его восстановить. Сейчас нужно решать не как его эффективно использовать, а как его окончательно не развалить.

Депутат по округу №25 Евгений Павлов спросил о будущем физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Опытной станции.

В сентябре рядом со школой №14 откроется ФОК. Он участвовал в программе строительства спортивных комплексов при образовательных учреждениях. Такой же ФОК в свое время был построен рядом со школой №55. Сейчас он в ведомстве департамента физкультуры и спорта, хотя строился для школы. А теперь на Опытной вы тоже хотите забрать, зачем? Что вы будете там делать? – поинтересовался Евгений Павлов.

Как рассказал Сергей Конопкин, там планируют открыть футбольную и волейбольную секции спортшкол, а бассейн будут использовать спортсмены спортшколы «Лидер».

А что тогда делать школе? Полторы тысячи детей, мы из-за этого закрыли там бассейн. Там три кадетских класса. Два хозяина, они завтра будут согласовывать расписание. Как случилось со школой №55 – они сейчас не имеют никаких прав, чтобы заниматься в легкоатлетическом манеже. Не получиться ли так и с учениками школы №14? – сказал Евгений Павлов.

Сергей Конопкин заверил депутатов, что консенсус в этом вопросе найдут.