Сегодня на очередной VII сессии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели пакет поправок в Бюджет города на этот год.

Как доложила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова, казна увеличилась на 726 млн рублей, 717 млн – это безвозмездные поступления. Средства направят на ежемесячное вознаграждение за классное руководство (173 млн); на реконструкцию и ремонт дорог в рамках нацпроекта «БКАД» (275 млн); на содержание и ремонт городских магистралей (114 млн); на приведение в нормативное состояние автодорог (60 млн).

В бюджете запланировали средства на разработку проектно-сметной документации на ремонт Октябрьского моста (15 млн рублей); ремонт фасадов СК «Звездный» (40 млн); строительство стадиона в 32-33 микрорайонах (40 млн).

Расходная часть бюджета в 2021 году увеличена на 838 млн рублей. Кроме бюджетных трансфертов на текущий год, восстановлены средства, которые не были израсходованы в прошлом году. 91 млн рублей выделили, чтобы окончательно рассчитаться с подрядчиками за выполнение работ по реконструкции пр. Победы и ул. Баумана.

Еще 5,2 млн рублей из бюджета города направят на разработку проекта ремонта ГДМ «Октябрь». В прошлом месяце депутаты «заморозили» эти средства. Но после того, как представители мэрии предоставили все необходимые документы и пояснения по этому вопросу, парламентарии согласились выделить деньги на проект.

В двух чтениях парламентарии утвердили изменения в главный финансовый документ Липецка. Бюджет на текущий год по доходам составит 12,4 млрд. рублей, по расходам – 13 млрд., с дефицитом в 630 млн рублей.

– Значительную сумму сегодня из бюджета мы направили на дороги, в общем порядка 450 миллионов рублей. В эту сумму входят не только деньги на главную дорожную стройку – улицу 50 лет НЛМК, но и на текущий ремонт магистралей, их содержание и приведение в нормативное состояние. Дороги, конечно, требуют ремонта, тем более после такой зимы, когда был то плюс, то минус. В течение месяца-двух приведем наши магистрали в порядок, – отметил спикер горсовета Александр Афанасьев.